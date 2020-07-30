РИАМО - 30 июл. В 11:00 12 августа состоится очередное онлайн-заседание комиссии по рассмотрению споров о кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Московской области, на него уже поступило около 50 заявок от граждан, прием документов продолжается, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Состоялось девять заседаний комиссии по рассмотрению споров о кадастровой оценке в электронной форме. За это время рассмотрены более 270 заявлений по 730 объектам недвижимости. Положительные решения комиссии получили 40% из них - более 110 заявлений», - говорится в сообщении.

Подать документы для рассмотрения на комиссии можно до 4 августа включительно на региональном портале госуслуг.

Несмотря на электронный способ подачи заявления, отчет об оценке рыночной стоимости объекта также направляется в адрес министерства в бумажном виде по адресу: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, с приложением копии заявления с РПГУ.