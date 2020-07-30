РИАМО - 30 июл. С начала июля жители Московской области отправили инспекторам регионального Госадмтехнадзора 180 благодарственных откликов за решение вопросов в сфере компетенции ведомства, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«Жители региона направили слова благодарности на электронную почту, а также через портал «Добродел», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Больше всего позитивных отзывов поступило из Одинцова, Егорьевска, Подольска, Красногорска, Серпухова и Коломны.

Только за неделю в ведомство поступило 26 благодарственных откликов жителей.