РИАМО - 30 июл. Комитет по туризму Подмосковья начал прием заявок на участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства на звание лучшего по профессии в индустрии туризма Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В 2020 году эксперты в сфере туризма определят лучшего повара, горничную, менеджера по въездному и внутреннему туризму, экскурсовода, гида-переводчика, официанта и работника службы приема и размещения, мастера (художника) народных художественных промыслов», — говорится в материале.

Конкурс проводится в регионе уже 17 лет. Он направлен на повышение профессионального уровня работников индустрии гостеприимства, обмен опытом, популяризацию профессий сферы туризма.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый заочный этап пройдет по номинациям: «Лучший работник службы приема и размещения гостей», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший специалист службы эксплуатации номеров (горничная)», «Лучший экскурсовод (гид)» и «Лучший экскурсовод (гид)», подноминация «Гид-переводчик».

Второй очный этап будет организован по следующим номинациям: «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса» и «Лучший молодой мастер (художник) народных художественных промыслов».

Участники заочного этапа представят видеоролики-презентации длительность до восьми минут по заданным темам.

Прием заявок для первого этапа открыт до 10 августа 2020 года, а для второго – до 1 сентября. Подать заявку можно по адресу: город Москва, улица Кулакова, дом 20, строение 1А, второй этаж, комитет по туризму Московской области, кабинет 238. Контактное лицо: Екатерина Филиппова, 8(498)602-28-22, 48-012, (доб. 48-011), электронная почта: f9163122512@yandex.ru.

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