РИАМО - 30 июл. Сотрудники подмосковной Госжилинспекции во втором квартале провели более 7,7 тысячи систематических осмотров многоквартирных домов, они помогают контролировать состояние внутридомового газового оборудования, подготовку к осенне-зимнему периоду и соблюдение требований антитеррористической безопасности, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.



В четверг Госжилинспекция Московской области провела публичное обсуждение своей правоприменительной практики во втором квартале 2020 года. Обсуждение прошло в режиме видеоконференцсвязи.



«Дистанционный формат мероприятия стал уже традиционным. Он не только обеспечивает безопасность участников в период противоэпидемических ограничений, но и экономит всем значительное количество времени», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.



Во время осмотров специалисты выявили более 8 тысяч нарушений. Наиболее частые из них: незапертые подвалы и чердаки, нарушенное остекление окон, непроведение уборки мест общего пользования и дезинфекции.



Также во время подведения итогов работы специалисты обсудили подготовку многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. Госжилинспекция региона выявила нарушения почти в половине проверенных домов и примерно в четвертой части паспортов готовности.