РИАМО - 30 июл. Шесть лет колонии строго режима и запрет на 5 лет занимать должности на государственной службе получил бывший начальник ФГКУ «Санаторий «Пестово» ФТС России за получение взятки, сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета России по столице.

Осенью прошлого года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации, выступавшей субподрядчиком по государственному контракту, взятку в 290 тысяч рублей. При этом это была часть общей суммы в 3,6 миллиона рублей.

«Преступные действия взяткодателя были пресечены сотрудниками ФТС России в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при передаче первой части денежных средств», - говорится в сообщении.

Деньги предназначались за подписание акта выполненных работ, перечисление денег и непринятие входящих в его полномочия мер претензионного характера.