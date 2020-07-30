РИАМО - 30 июл. Московская область вошла в пятерку самых активных регионов-участников Всероссийского спортивного летне-осеннего проекта «ВелоСириус», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

На сегодня к проекту уже присоединилось более 1,3 тысячи участников по всей стране. Вместе они проехали порядка 200 тысяч километров и написали более 170 историй.

«Проект «ВелоСириус» — это не гонка и не спортивное соревнование, а путешествие в свое удовольствие. Участники могут выйти на прогулку со всей страной в любое удобное время, в любом месте и рассказать о ней в соцсетях», - говорится в сообщении.

Одна из главных задач проекта — знакомство региональной федерации велоспорта с центрами, которые работают по модели «Сириуса» уже более чем в половине субъектов России.

Поучаствовать в проекте можно до 31 августа, зарегистрировавшись на сайте velosirius.ru.