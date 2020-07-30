РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 июл. В Домодедове комиссия по определению причин предоставления некачественной воды жителям домов в ЖК «Домодедово парк» осмотрела объекты водоснабжения, работа комиссии продолжается, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня состоялся выезд комиссии по определению причин предоставления некачественной воды жителям МКД в ЖК «Домодедово парк». Представители администрации и Государственной жилищной инспекции Московской области, специалисты ЖКХ, главный инженер и представитель Роспотребнадзора, руководство ООО «УК ДЭЗ «Капитал» и «Павловский водоканал», входящие в состав комиссии, осмотрели объекты водоснабжения, проверили технические условия систем водоподготовки, изучили прокладку трассы», - говорится в сообщении.

Работа комиссии продолжается.

Жители ЖК «Домодедово Парк» регулярно жалуются на то, что в их дома поступает некачественная вода.