РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила мусульман с праздником Курбан-байрам.

«Сегодня, 30 июля, с заходом солнца мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников - Курбан-байрам. Поскольку вирусная угроза сохраняется, праздничная молитва и проповедь в Московском регионе пройдет в режиме онлайн», - написала Хаймурзина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что прямая трансляция из Соборной мечети Ногинска состоится 31 июля в 7:00 на телеканале «360».

«В этот день для всех верующих прежде всего важны добрые дела и светлые помыслы. Сердечно поздравляю с наступающим праздником, желаю благополучия, здоровья, мира и добра вашему дому», - заключила Хаймурзина.