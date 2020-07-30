РИАМО - 30 июл. Сергиев Посад – единственный город в Московской области, включенный в маршрут «Золотое кольцо России», жителям области рассказали о том, где в нем можно прогуляться и что посмотреть, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.



«Побывав хоть раз в этом уютном городе, вам захочется возвращаться снова и снова. Можем гарантировать, что каждая поездка будет особенной – столько здесь интересных для посещения мест», - говорится в сообщении.



Практически каждый час с Ярославского вокзала Москвы отправляются электрички в Сергиев Посад. Время в пути – около 1,5 часов.



До города можно добраться и на автобусе, время в пути такое же. Отправление – от станции метро «ВДНХ».



Для того, чтобы доехать до Сергиева Посада на машине, нужно двигаться по федеральной дороге М-8 «Холмогоры». Расстояние от МКАД до города — 58 километров.



Знакомство с городом начинают с Троице-Сергиевой лавры. Этот объект включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ансамбль монастыря включает более 50 зданий различного назначения, многие из которых построили лучшие зодчие страны в XV—XIX веках.



После этого можно отправиться к Гремячему ключу. По легенде, вода из скалы начала бить после молитвы Сергия Радонежского. Сейчас это самый известный источник Подмосковья. Он находится в сельском поселении Березняковское.



Затем можно посетить Музей советского детства в Сергиевом Посаде. Там представлено более 2 тысяч экспонатов: настольные игры, куклы, машинки, резиновые и пластмассовые игрушки, конструкторы, детский транспорт. Музей находится на улице Карла Маркса.



Кроме того, можно побывать в усадьбе Абрамцево. С середины XIX века она была местом, куда съезжалась русская интеллигенция – сначала к писателю Сергею Аксакову, а затем к меценату Савве Мамонтову. Здесь бывали Николай Гоголь, Василий Поленов, Виктор Васнецов, Илья Репин, Михаил Врубель.

Усадьба находится в городском поселении Хотьково, в селе Абрамцево.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>