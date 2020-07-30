РИАМО - 30 июл. На участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью заменят асфальт по технологии укладки «единым ковром», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.



Работы будут проводиться в выходные дни, когда трафик низкий.



«На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 километра будет полностью перекрыто для автомобилей. Соответствующая информация будет заблаговременно доведена до горожан, чтобы они спланировали свои поездки в центр с учетом изменений», - сказал Бирюков.



Дату начала работ пока не определили. Ее назначат с учетом погодных условий.



Дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки «единым ковром». Это позволило уже пятый сезон эксплуатировать дорожное полотно без ремонта.