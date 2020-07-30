РИАМО - 30 июл. В центральной части столицы 2 августа запланировали ежегодный спортивный праздник «Московский полумарафон», в связи с этим на некоторых дорогах ограничат движение, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Ограничения движения транспортных средств по маршруту вводятся с 06:30 и снимаются по мере завершения мероприятий», - говорится в сообщении.

С 8:00 до 13:00 забеги пройдут по следующему маршруту: улица Лужники – Лужнецкая набережная – улица Хамовнический Вал – Фрунзенская набережная – Новокрымский проезд – улица Остоженка – Соймоновский проезд – Пречистенская набережная – Кремлевская набережная – Москворецкая набережная –Устьинская набережная –– Котельническая набережная – Гончарная набережная – Краснохолмская набережная – разворот в обратном направлении перед Саринским проездом – Краснохолмская набережная – Гончарная набережная – Котельническая набережная – Москворецкая набережная – Кремлевская набережная – Пречистенская набережная – Фрунзенская набережная – улица Хамовнический Вал – Лужнецкая набережная – улица Лужники.

Кроме того, в указанный период предусмотрено ограничение движения транспорта на съезде с Зубовского бульвара на Комсомольский проспект в сторону области, Крымской эстакаде, Крымском проезде, Старой площади, в Китайгородском проезде.

Также с 00:01 до 12:30 на участках следования марафона будет ограничено парковочное пространство.