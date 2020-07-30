РИАМО - 30 июл. На Комсомольском проспекте в Москве из неустановленного оружия обстреляли балкон квартиры, сообщает ТАСС.

«В полицию поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома на Комсомольском проспекте, 49 нарушено остекление балкона в результате стрельбы из оружия. Предварительно, стреляли из дома напротив, а стрельбу вели дети», - сказал источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что дети могли стрелять из пневматического пистолета.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве подтвердила факт инцидента, в настоящее время проводится проверка.