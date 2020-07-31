РИАМО - 31 июл. В Московской области в пятницу начнется Международный воднолыжный турнир Moscow Region Istra, он завершится 2 августа, в состязании примут участие более 30 представителей различных стран, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В борьбе за победу сойдутся спортсмены из России, Беларуси и Канады, уточнил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

«В Московской области есть множество локаций, способных принять соревнования на открытой воде. Одно из таких мест – Истринское водохранилище, где уже не первый раз пройдет турнир по воднолыжному спорту Moscow Region Istra. С каждым годом он притягивает к себе все больше зрительского внимания», – сказал Терюшков.

Спортсмены будут состязаться в двух дисциплинах: слалом и прыжки с трамплина. Подмосковье будут представлять одни из сильнейших спортсменов, члены сборной команды региона Юлия Удовиченко, Артем Коровкин и Дарья Теребихина. Кроме того, в соревновании примут участие мастер спорта международного класса Алиса Шевкунова, чемпион Европы Владимир Рянзин и призер Первенства России по воднолыжному спорту 2018 года Виктор Мотов.

Оценивать спортсменов будет международная судейская бригада.