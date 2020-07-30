РИАМО - 30 июл. Басманный суд продлил срок содержания под стражей обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова экс-полицейских до 7 сентября, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, — отказано», - сказал собеседник агентства.

Таким образом, суд вернул под стражу бывших полицейских Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Романа Феофанова.

Ранее адвокаты обвиняемых просили отпустить их из-под стражи и изменить меру пресечения на домашний арест либо на залог.

Летом 2019 года сотрудники полиции УВД по ЗАО столицы подбросили в рюкзак Голунова наркотики, сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий и возбудили в отношении журналиста дело.

Наркотики экс-сотрудники приобрели незаконно, а также незаконно хранили и перевозили их.