РИАМО - 31 июл. VI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского состоится в Клину с 31 июля по 9 августа, в этом году отмечают 180-летие со дня рождения композитора, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Все концерты фестиваля пройдут в формате open-air. На большой поляне музея-заповедника будет установлена концертная площадка почти на 600 посадочных мест со специальной рассадкой зрителей. В данный момент ведется большая работа по формированию специальных правил обеспечения безопасности зрителей и участников фестиваля во время его проведения.

«Также впервые будет создана выездная площадка фестиваля: ею станет единственная в Подмосковье сцена на воде в парке «Сестрорецкий», где 7 августа выступит уникальный Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением маэстро Башмета. Во время концерта произойдет смена двух поколений оркестрантов», - говорится в сообщении.

В программе фестиваля – как премьеры, так и любимая классика. Форум откроется в пятницу мировой премьерой музыкально-драматического действия «Ч+Ч», посвященного юбилеям П.И Чайковского и А.П. Чехова.

Балетный вечер 1 августа будет представлен дивертисментом из фрагментов балетов П.И. Чайковского под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе.

2 августа публику ждет спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» с Евгением Мироновым и Елизаветой Боярской в главных ролях. Режиссером спектакля выступит Марина Брусникина.

7 августа – спектакль-концерт «Неизвестный Чайковский» в постановке Дмитрия Бертмана, с участием солистов театра «Геликон-опера» и БСО им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева.

8 августа на той же большой сцене состоится концерт «Классика встречает Джаз» с участием Юрия Башмета, его «Солистов Москвы» и Игоря Бутмана и его биг-бэнда.

Завершится фестиваль 9 августа большим гала-концертом с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

В камерном зале состоятся концерты, посвященные молодому поколению музыкантов: гала-концерт молодых композиторов и гала-концерт юных музыкантов - стипендиатов Губернаторской стипендии и участников Международной академии фестиваля.