РИАМО - 31 июл. Мусульмане, которые проживают в Подмосковье и Москве, в пятницу отмечают Курбан-байрам - праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман.

В этом году в Московском округе отметят Курбан-байрам от двух до трех миллионов верующих. Курбан-байрам в Московском регионе отпразднуют в онлайн-режиме. Служба будет проходить только в Московской соборной мечети, откуда будет вестись онлайн-трансляция. Обеспечивать безопасность в столице будут более 2,1 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Праздник жертвоприношения начнется в пятницу и продлится до 3 августа.