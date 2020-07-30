РИАМО - 30 июл. Полномочия заказчика по 87 государственным контрактам переданы ГКУ Подмосковья «Дирекция заказчика капитального строительства», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Дирекция – это единая служба, которая отвечает за полный цикл строительства и наделена функциями госзаказчика и застройщика. Деятельность учреждения направлена на повышение эффективности контроля за строительством и оперативного вмешательства при необходимости», - говорится в сообщении.

Учреждение контролирует те объекты, которые строятся на бюджетные средства.

Дирекцию заказчика капитального строительства создали в результате объединения ГКУ Московской области «Управление контроля за строительством» и ГБУ Московской области «Центр сопровождения торгов». Учредителем является министерство строительного комплекса Подмосковья.