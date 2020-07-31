РИАМО - 31 июл. В Подмосковье сняли введенный ранее запрет на проведение мероприятий, мероприятия можно проводить в помещениях, в которых предусмотрено не более трех тысяч мест, при этом они должны быть заполнены не больше чем на 50% от общей вместимости.

Так, снятие ограничений затронет досуговые мероприятия, в том числе в игровых комнатах торговых центров, а также культурно-развлекательные мероприятия. Решение коснется и мероприятий в театрах и кинотеатрах.

Кроме того, появилась возможность возобновить выставочную, просветительскую и рекламную деятельность.

При этом, несмотря на снятие ограничений, на мероприятиях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Это ключевое требование для любых мероприятий.

В Московской области действует горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30, а также тематический сайт covid.mz.mosreg.ru. В регионе продолжает действовать масочный режим - маски и перчатки необходимо носить в общественных местах и общественном транспорте.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Здравоохранение Подмосковья готово ко второй волне коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас готова система здравоохранения (ко второй волне - ред.). Мы зарезервировали порядка 6 тысяч коек, оборудованных ИВЛ. Надеемся, что они не пригодятся», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

- Самое важное о коронавирусе за день

- Москва вышла на минимальный уровень суточного прироста зараженных коронавирусом. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в 10 раз.

- Количество коек для коронавирусных больных сократилось в Москве до 6,5 тысяч. Во время пика пандемии таких коек насчитывалось 23 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.