РИАМО - 30 июл. Подмосковье готовится вновь провести летний гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!», сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В последние дни августа мы проведем гастрономический фестиваль. Важно, чтобы он был хорошо организован, чтобы толкотни не было, цены доступные. Все должно быть направлено на качество проведения, в рамках безопасности и современных требований», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как рассказал организатор мероприятия, подмосковный сыровар Олег Сирота, фестиваль по традиции проведут в Истре. От желающих принять в нем участие уже поступило около 260 заявок, всего ожидается более 300 фермеров со всей России. В этом году, помимо производителей молочной и мучной продукции, в Истру приедут виноделы.

«Все меры безопасности будут соблюдены. Все фермеры пройдут тесты (на коронавирус - ред.)», - отметил Сирота.

Как сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета по туризму Московской области, сырный фестиваль состоится с 27 по 30 августа.

В прошлом году фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Истре объединил свыше 300 фермеров из 44 регионов России, мероприятие посетили около 130 тысяч гостей.