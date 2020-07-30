РИАМО - 30 июл. Второго августа в связи с проведением забега «Волоколамский рубеж» и регионального этапа Всероссийского полумарафона «Забег.рф» с 08:00 до 14:00 перекроют движение автотранспорта по маршруту Дубосеково - Нелидово – Волоколамск, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.



«Проезд от платформы Дубосеково в сторону Москвы возможен через деревню Таболово, а проезд из Волоколамска в Москву возможен через Новорижское шоссе», - говорится в сообщении.



«Волоколамский рубеж» - первое мероприятие из серии забегов «Живу спортом». Его организуют с учетом требований Роспотребнадзора.



На входе в стартовый городок участникам проведут термометрию. Также им выдадут средства индивидуальной защиты.