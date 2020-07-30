РИАМО - 30 июл. Уже несколько лет в Подмосковье выявляют объекты самовольного строительства с помощью квадрокоптеров, с начала 2020 года в регионе выявили 245 незаконных сооружений, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.



С помощью дронов инспекторы фиксируют незаконные постройки, которые находятся на огороженных и труднодоступных территориях.



«Только за 2019 год из 1225 выявленных объектов незаконного строительства 600 мы обнаружили с помощью квадрокоптеров. С начала 2020 года инспекторы Главгосстройнадзора выявили 245 незаконных сооружений, часть из них легализована и вовлечена в налоговый оборот, еще 30 объектов уже снесены», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.



Он отметил, что сотрудники ведомства уже начали работу по адаптации ультрасовременной AR-технологии по выявлению самовольных объектов.

Новая функция в скором времени появится в мобильном приложении «Подмосковные стройки». После запуска участвовать в процессе выявления самостроя смогут и жители региона.