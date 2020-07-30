РИАМО - 30 июл. Осенью 2020 года уникальный оперблок Московского городского спинального нейрохирургического центра сможет принять первых пациентов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр итогов капитального ремонта и переоснащения Московского городского спинального нейрохирургического центра на базе ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова на улице Саляма Адиля.

«В больнице Ворохобова завершены работы по капитальному ремонту и переоснащению городского Спинального центра. <...> Теперь здесь оборудован уникальный, высокотехнологичный операционный блок, который позволит создать в 67-й больнице самую мощную в России службу спинальной нейрохирургии. Число операций на позвоночнике увеличится в 1,5-2 раза», – сказал Собянин.

Московский городской спинальный нейрохирургический центр создали в 2014 году на базе ГКБ имени Ворохобова. Центр занимается хирургическим лечением дегенеративных заболеваний и травм позвоночника. Всю необходимую медицинскую помощь пациенты получают в стенах одного учреждения «под ключ».

Каждый год работники учреждения проводят около тысячи операций. В текущем году уже выполнено 418 операций. Пролечить удалось уже 600 пациентов.

После проведения капремонта в Спинальном центре ГКБ имени Ворохобова появились четыре современные операционные, оснащенные новейшим высокотехнологичным оборудованием для лечения заболеваний и травм позвоночника.