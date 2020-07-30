РИАМО - 30 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил региональным и муниципальным властям о своевременной и качественной работе по восстановлению жилья и инфраструктуры в Рузском округе после крупного подтопления.

В эфире телеканала «360» в четверг Воробьев отметил, что жителям Рузского округа уже выплатили порядка 30 миллионов рублей в качестве компенсаций. Он добавил, что все разрушенные дома должны быть восстановлены.

«Мы произвели определенные выплаты, очень важно, чтобы этих денег хватило на восстановление тех домов, которые не подлежат ремонту. Обращаю ваше внимание (министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика - ред.) и главы городского округа, чтобы все было сделано в лучшем виде. Прошу вас эти мероприятия вовремя, в срок выполнить», - сказал Воробьев.

Как отметил Гержик, восстановительные работы провели на Волоколамском шоссе, Красноармейской и Красной улицах. Вывезено более 2 тысяч тонн мусора, приняты меры, чтобы не допустить повторения паводка.

Восьмого июля из-за сильных дождей разрушилась насыпная дамба в Рузском округе, в результате чего были подтоплены дома, приусадебные участки и дороги. Губернатор дал указание финансово поддержать пострадавших жителей и в максимально короткие сроки ликвидировать последствия ЧС.