РИАМО – 30 июл. В июне текущего года каждая пятая оплата, совершенная в общественном транспорте Московской области с помощью банковской карты, была сделана по карте «Мир», ежедневно в Подмосковье совершалось несколько десятков тысяч таких оплат, говорится в сообщении пресс-службы платежной системы «Мир».

С 1 марта по 30 июня держатели бесконтактных карт «Мир» могли ездить в наземном общественном транспорте региона со скидкой в размере 7 рублей. Получить такую скидку можно было в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт.

«Проезд со скидкой при оплате бесконтактной картой «Мир» пользовался большой популярностью – таким способом жители Подмосковья оплачивали поездки по региону, а также в Москву и обратно. Акция закончена, но мы рассматриваем возможность повторить ее этой осенью, – сказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Она добавила, что жители Подмосковья являются крайне активными держателями карт «Мир». Они расплачиваются ими за различные товары и услуги повсеместно.

На начало июля в Московской области было выпущено более 3,5 миллиона карт «Мир».

За первые шесть месяцев 2020 года количество ежемесячно совершаемых в Московской области межбанковских операций с использованием карт «Мир» выросло более чем в полтора раза. Если в январе было совершено 13,8 миллиона таких операций по национальным платежным картам, то в июне – уже 23,1 миллиона.