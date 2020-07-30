РИАМО - 30 июл. В деревне Торгашино Сергиево-Посадского городского округа завершили возведение объекта незавершенного строительства, общая площадь нового торгового центра составила около 700 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В деревне Торгашино был выявлен объект незавершенного строительства, ранее планировавшийся под размещение торговых помещений, и предполагался к сносу. В конце 2019 года у объекта появились новые собственники, ими было принято решение достроить здание. В настоящее время строительство объекта завершено, с него снят статус недостроя», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Территорию рядом с ТЦ благоустроили, на ней оборудовали парковочные места.

Совместно с администрацией Сергиево-Посадского округа ведется работа по ликвидации объектов незавершенного строительства на территории муниципалитета по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Всего в округе было выявлено 84 недостроя, из них снесен, достроен и приведен в соответствие 41 объект. Это порядка 49% от общего количества.