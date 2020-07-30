РИАМО - 30 июл. В Москве по предложениям горожан сделали два регулируемых пешеходных перехода, шесть нерегулируемых пешеходных переходов и пешеходную зону, а также провели другие работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Недавно мы сделали диагональный регулируемый пешеходный переход (со светофором) на улице Герасима Курина и еще один регулируемый переход (тоже со светофором) на Новоясеневском проспекте, 11 (улица Ясногорская)», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Новые пешеходные переходы появились Мячковском бульваре, дом 14, корпус 2; Мячковском бульваре, дом 20; на пересечении Мячковского и Марьинского бульваров; на развороте Университетского проспекта перед пересечением с Ленинским проспектом возле дома 1/62; в 1-м Карачаровском проезде и через улицу Авиаторов на пересечении с улицей Богданова.

Также по предложениям жителей была организована пешеходная зона на Дмитровскому шоссе в районе дома 13, корпуса 1-5.

Специализацию полос поменяли на улице Большой Тульской, где теперь появилась возможность поворачивать на улицу Даниловский Вал с двух полос. Кроме того, установлены новые знаки и обновлена разметка.

Произошли изменения в работе светофоров на трех пешеходных переходах на пересечении улиц Корабельной и Коломенской, Люблинского и Новочеркасского бульвара и на улице Братиславской в районе дома 26.

Станции велопроката установили у станции метро «Мичуринский проспект» и у станции МЦД Тестовская.

«Мы продолжаем работать над поступившими предложениями, наша самая главная задача – внимательно разобраться в каждой конкретной ситуации, найти решения и помочь», — подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что рассмотрением предложений граждан занимаются сразу три ведомства: ЦОДД, «МосТрансПроект» и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. При необходимости решения обсуждаются с УГИБДД.

Спорные варианты выдвигаются на голосование жителей Москвы.