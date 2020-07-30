РИАМО - 30 июл. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку хода строительства многоэтажного четырехсекционного жилого дома на улице Добролюбова в Пушкинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе проверки инспекторами были выявлены нарушения», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщика ООО «СЗ СК ПРОФИ-ИНВЕСТ» обязали устранить нарушения до 7 августа текущего года. Если данная работа не будет проведена, на компанию-застройщика будет составлен административный протокол.

На данный момент строители успели выполнить работы с монолитными и ограждающими конструкциями. Кроме того, закончены кровельные работы, выполнен монтаж наружных инженерных систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Сейчас специалисты работают с фасадом.

Степень готовности многоэтажного жилого дома оценивается в 90%.