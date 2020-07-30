РИАМО - 30 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил транспортному блоку внимательно работать с жалобами жителей и не допускать задержек автобусов.

«Обращайте внимание на жалобы. Своевременное прибытие автобусов и регулярность имеют принципиальное значение для Подмосковья», - сказал Воробьев в эфире телеканала 360.

Как отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, пассажиры жалуются на отсутствие актуального расписания на остановках, однако число жалоб снижается.

«Жалобы на автобусы сокращаются. С 15 июня мы перешли на полноценное расписание. В период пандемии число автобусов составляло 50%. Сейчас 9,5 тысячи автобусов каждый день выходят на линию. Но расписание менялось, на это было жалобы. Мы этот процесс автоматизировали», - заключила Кротова.