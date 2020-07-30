РИАМО - 30 июл. В Московском регионе активно развивается пригородное железнодорожное сообщение, планируется, что следующие новые станции МЦД откроются в Зеленограде и Подольске, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В июле в Московском регионе открыли обновленный вокзал на станции Новодачная (Москва) на МДЦ-1 и современный вокзал на станции Нахабино (Красногорск), которая входит в состав МЦД-2.

«Это масштабный проект (Московские центральные диаметры - ред.), он будет дальше продолжаться. Мы осенью запускаем более частое, с меньшими интервалами пригородное сообщение на Ярославском направлении (МЖД - ред.) - Пушкино, Мытищи, Королев. А следующие станции (МЦД - ред.) мы откроем в Зеленограде, для нас это Химки, и в Подольске. Дальше МЦД строится», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что следующая линия МЦД будет открыта в конце 2022 - начале 2023 года, третий диаметр свяжет подмосковное Раменское и столичное Крюково (Зеленоград).

О планах по развитию пригородного железнодорожного сообщения рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«У нас в августе откроется современная станция Долгопрудная. Достроенные пути откроются в Подольске в октябре. В декабре мы ждем открытия станции Баковка. Также в этом году будет открыт третий путь в Королеве - ответвление от МЦД. И также до конца года мы насчитываем, что РЖД достроит второй путь в Балашиху», - сказала Кротова.

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