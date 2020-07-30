РИАМО - 30 июл. За неделю более 470 тысяч пассажиров воспользовались обновленными трамвайными маршрутами после открытия движения около Павелецкого вокзала в столице, что на 10% больше, чем до запуска линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На маршруты №№А, 39 в центре и №№47, 49 в районе Нагатино впервые вышли современные вагоны «Витязь-Москва», а на маршрут №1 в районе Чертаново вернулись низкопольные трамваи. Самым востребованным стал маршрут №49 от Нагатина до Новоданиловского проезда. Ежедневное число пассажиров на нем увеличилось на 2,4 тысячи человек. Изначально в этом районе он появился на время реконструкции, но так как маршрут оказался популярным у пассажиров, его сохранили на постоянной основе», - сказал руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что на маршрутах №№39 и 1 число пассажиров тоже увеличилось на 2 тысячи, на маршруте №38 - на 1,2 тысячи.

После окончания реконструкции трамвайных путей было восстановлено движение трамваев между станциями метро «Павелецкая» и «Пролетарская». На «Павелецкой» остановку перенесли ближе ко входу в вокзал.

За счет этого пересадку на метро стало делать гораздо удобнее. При этом время совершения пересадки сократилось в три раза.