РИАМО - 30 июл. Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока сезона-2019/20 в Российской премьер-лиге, сообщает Газета.ru.

Список футболистов опубликовали на официальном сайте РПЛ. В него включили 12 игроков.

«В список вошли четыре футболиста «Зенита» (Артем Дзюба, Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Дуглас Сантос); два игрока «Локомотива» (Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук); Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Ростов»), Эрик Бикфалви («Урал»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Спартак»)», – говорится в сообщении.

Претендентами на звание лучшего тренера сезона будут все специалисты, которые работали в командах Российской премьер-лиги главными тренерами.