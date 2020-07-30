РИАМО – 30 июл. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не знает, находился ли артист за рулем во время ДТП в Москве, из-за которого погиб человек, сообщает Nation News.

«Пресненский суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Также ему было отказано в двухчасовых прогулках. Слушание дела по существу состоится 5 августа», - говорится в сообщении.

Авария произошла 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную линию, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в котором находился курьер Сергей Захаров.

Водитель грузовика получил тяжелые травмы, из-за которых скончался в больнице.

В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Адвокат рассказал, когда вынесут приговор Ефремову>>