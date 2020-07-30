РИАМО - 30 июл. На стройплощадке на Хорошевском шоссе в столице заменили поврежденный участок газопровода, сообщается в Twitter-аккаунте «Городское хозяйство».

«В данный момент начинается подача газа в семи жилых домах по адресам: Хорошевское шоссе, дом 39, корпуса 1, 2; дом 41, корпуса Г, Е; дом 43, корпуса А, Б, В», - говорится в сообщении.

Ранее на стройплощадке повредили газопровод. В результате инцидента никто не пострадал. Из-за происшествия подачу газа пришлось приостановить.