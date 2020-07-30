РИАМО - 30 июл. Несмотря на недополучение городским бюджетом 500 миллиардов рублей из-за пандемии коронавируса, власти продолжат финансирование социальной сферы и ключевых проектов инвестиционной программы в полном объеме, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«На конец года потери составят около 500 миллиардов рублей. Кроме того, около 250 миллиардов, четверть триллиона, мы дополнительно направили как на поддержку бизнеса, граждан, так и на вопросы, связанные с перепрофилированием всей системы здравоохранения для борьбы с COVID-19 (открытие новых клиник, их реконструкция, приспособление, закупка лекарств, заработная плата дополнительная врачам, медсестрам и так далее)», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что властями были разработаны и приняты дополнительные меры поддержки столичного бизнеса, включающие отсрочки уплаты авансовых платежей, компенсации по налогу на имущество и земельным платежам и помощи в кредитовании малого и среднего бизнеса независимо от вида деятельности.

«Недавно мы приняли решение об отмене пересмотра кадастровой стоимости, от которой исчисляются налоги на недвижимость, на землю. Это такая значительная история в связи с тем, что оценка проводилась в конце прошлого года и начале этого. Экономическая ситуация была совсем другая, чем сегодня», — добавил мэр Москвы.