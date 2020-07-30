РИАМО - 30 июл. На День города во всех административных округах Москвы устроят праздничный фейерверк из более чем 12 тысяч залпов, его планируют запустить одновременно на 13 площадках, сообщается на сайте RosTender.info.

«Самое красочное зрелище ожидается у парка «Музеон», здесь с двух барж на Москве-реке сделают 3 тысячи пиротехнических залпов. На всех остальных площадках вместе взятых совершат более 9,4 тысячи залпов, при этом для каждой площадки разработают уникальное пиротехническое представление», - говорится в сообщении.

Салют также запустят с акватории Москвы напротив Большой спортивной арены «Лужники», в парке Победы, в парке «Ходынское поле», на территории ВДНХ в саду имени Мичурина, в ландшафтном парке «Митино», на территории центра спорта «Московский», в городе Троицке вблизи пожарной части №42, на берегу пруда по улице Федосьино в Ново-Переделкине.

Московская дирекция массовых мероприятий объявила тендер на организацию праздничного фейерверка. На эти цели из бюджета Москвы планируют направить 29 миллионов рублей.

Победителя тендера должны выбрать 17 августа.