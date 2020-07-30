РИАМО - 30 июл. Реформа сферы обращения с твердыми бытовыми отходами проводится в Подмосковье в соответствии с планом, на 1 января 2021 года мусорных полигонов старого формата в регионе не останется, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас городских свалок, полигонов мусорных не будет на 1 января 2021 года. <...> Работают современные комплексы. Очень хочется, чтобы мы все меньше и меньше говорили о мусоре. Все, что касается ТБО, идет по плану», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в Подмосковье рекультивировали 12 полигонов ТБО.

«Начинаем рекультивацию тринадцати. Большая программа», - заключил Воробьев.

Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов с 2019 года. На контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик).

Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах. В течение трех лет в Подмосковье планируют запустить 11 комплексов переработки отходов и четыре объекта термической обработки мусора.