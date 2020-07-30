РИАМО - 30 июл. Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства Волоколамской средней общеобразовательной школы №3 на улице Текстильщиков в Волоколамском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На данный момент на объекте ведутся работы по монтажу оконных блоков, устройству кровли и прокладке внутренних инженерных сетей, вертикальной планировке территории», – уточнил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Строительство школы закончено на 51%. Генеральным подрядчиком является ООО «ЛистПромСтрой». В работе задействовано 100 человек.

Образовательное учреждение примет 550 учеников. Для них будут подготовлены учебные классы, лаборатории, актовый и спортивные залы, библиотека с медиатекой, столовая, административные и вспомогательные помещения.

На территории школы проведут комплексное благоустройство, организуют спортивное пространство с беговыми дорожками, детскими игровыми площадками и местами для отдыха.