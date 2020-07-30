РИАМО - 30 июл. Предложения и жалобы жителей являются приоритетом для подмосковных властей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас по-прежнему приоритетом являются предложения, жалобы граждан. Абсолютное большинство глав муниципалитетов начинают и заканчивают день с обращениями (жителей - ред.) в ЦУР. Мы стараемся работать так, чтобы не допустить жалобы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что мнение жителей играет серьезную роль при реализации программы благоустройства, ремонта и строительства социальных объектов.