РИАМО - 30 июл. Программирование и веб-дизайн должны быть доступны детям в школах в качестве дополнительных предметов, для этого нужны специалисты нового формата, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача, чтобы школы работали полный день, чтобы дети могли заниматься, чем хотят. И не только рисованием, сейчас очень популярно программирование, веб-дизайн, все, что связано с компьютером», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что особое внимание уделяется поиску специалистов, которые смогут заинтересовать детей. С ними должны работать специалисты нового формата.