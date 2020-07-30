РИАМО - 30 июл. Эксперты валютного рынка дали свою оценку вероятности повторения «черного августа» 1998 года для рубля, а также назвали причины, которые обуславливают его падение, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич объяснил, что падение рубля происходит, потому что нерезиденты выходят из российских активов. Есть риск усиления санкций со стороны США. При этом рублевая ставка снижается, а также замечен частичный отказ от бюджетного правила.

«Средства от продажи Сбербанка ушли в бюджет и уже потрачены. Формально это не нарушает бюджетное правило, но содержательно – да, эффект сравним с включенным печатным станком», – сказал Манкевич.

Эксперты полагают, что ужасного сценария не будет, но дальнейшее снижение курса рубля возможно. Аналитики полагают, что доллар не поднимется выше 75 рублей, а евро не будет стоить более 87 рублей.