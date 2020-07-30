РИАМО - 30 июл. Число контейнерных площадок выросло в пять раз в Подмосковье, сейчас их более 50 тысяч, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас было 11 тысяч контейнерных площадок, а сейчас в новой территориальной схеме их уже более 50 тысяч», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что все они оцифрованы, есть режим вывоза мусора.

«Наша задача была помочь региональным операторам. Это требует времени», - заключил Воробьев.

В Московской области также запускают проект для бесплатного вывоза крупногабаритного мусора.

«Мы открываем проект «Мегабак». Есть несколько мест (в муниципалитетах - ред.), куда ты можешь бесплатно отвезти свой крупногабаритный мусор», - сказал Воробьев.

Он отметил, что проект не получится без помощи жителей.