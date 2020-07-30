РИАМО - 30 июл. Свыше 1,7 миллиона человек совершили поездки на фирменных экспрессах ЦППК с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Больше всего пассажиров воспользовались Киевским направлением. Их число превысило 480 тысяч человек, что в процентном соотношении равняется 27,3%. Вторую строчку по популярности занимает Казанское направление более чем с 427 тысячами пассажиров. Затем следует Горьковское направление, по которому проехали 320 тысяч пассажиров. Меньше всего экспрессами пользуются при поездках на Савеловском направлении – менее 37 тысяч человек.

«Чаще всего пассажиры пользуются экспрессами накануне выходных и праздничных дней. Так, в январские праздники, с 1 по 8 января, на фирменных экспрессах было отправлено 143,8 тысячи человек, а в июньские, с 11 по 14 июня, – около 42 тысяч пассажиров. Наибольшей популярностью в этом году экспрессы пользовались в январе – более 480 тысяч пассажиров и в феврале – более 430 тысяч человек. Меньше всего пассажиров было отправлено в апреле – около 84 тысяч», – уточняется в сообщении.

Фирменные экспрессы ЦППК помогают добраться из Москвы в Александров, Владимир, Дубну, Калугу, Рязань, Орехово-Зуево, Тулу. В вагонах поездов для пассажиров предлагаются бесплатный Wi-Fi, напитки, еда.