РИАМО - 30 июл. Благоустройство является приоритетным направлением работы для Подмосковья, финансирование проектов планируют сохранить, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важная работа, заметная. Города, которые преображаются, можно долго перечислять. <...> Эта работа будет продолжена. И в летние месяцы - это наш приоритет <...> Мы ищем разные пути, чтобы сохранить финансирование», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в регионе реализуется большая программа по благоустройству.

«В этом году мы реализуем почти 50 общественных пространств», - уточнил Хайкин.

Он отметил, что среди них — Верея, где проведены масштабные преобразования, а также набережные в Орехово-Зуеве и Зарайске.