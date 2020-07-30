РИАМО - 30 июл. Власти Подмосковья поддержат инвесторов в сфере туризма, задача – инвестировать в привлекательные для развития туризма территории в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы стараемся активно развивать туризм. Коломна, Сергиев Посад, Волоколамск, Истра. Многие наши территории очень привлекательны. Задача - инвестировать и туда», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что власти намерены поддерживать инвесторов.

«Нам нужны отели», - заключил Воробьев.

Ранее в России разработали программу стимулирования внутреннего туризма. Так, туристам, отдохнувшим в Подмосковье предстоящей осенью или зимой, компенсируют часть стоимости тура, отдохнуть с кэшбэком можно будет с 1 октября по 20 декабря 2020 года.

В 2019 году в Московской области отдохнули более 22 миллионов человек. На территории региона находится больше 5,7 тысячи объектов культурного наследия, порядка 320 усадеб, тысячи церквей и монастырей.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>