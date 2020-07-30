РИАМО - 30 июл. Фестиваль Чайковского в Клину традиционно пользуется большой популярностью среди любителей искусства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



В этом году число зрителей пришлось сократить вдвое - до 600 человек, уточнила министр культуры Московской области Елена Харламова.



«Для нас это очень важно. Не случайно, несмотря ни на что фестиваль проходит, залы полны <...> Очень надеюсь, что все, кто захочет послушать, смогут послушать», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он поблагодарил пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева за участие и работу с подмосковными детьми.

«Я очень соскучился по живым концертам, по потрясающей публике Подмосковья», - заключил Мацуев.

Фестиваль стартует с 31 июля. Все концерты фестиваля пройдут в формате open-air. На большой поляне музея-заповедника будет установлена концертная площадка почти на 600 посадочных мест со специальной рассадкой зрителей. В программе фестиваля – как премьеры, так и любимая классика.

Форум откроется 31 июля мировой премьерой музыкально-драматического действия «Ч+Ч», посвященного юбилеям П.И Чайковского и А.П. Чехова.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>