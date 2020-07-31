РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В подмосковном Подольске в пятницу пройдет проверка системы оповещения населения гражданской обороны с включением электросирен, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Уважаемые жители Подольска! 31 июля с 11:00 до 13:00 пройдет техническая проверка местной системы оповещения населения Подольска с включением электросирен», — говорится в сообщении.

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники (частота эфирного вещания 91,7 МГц), телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.