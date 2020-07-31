РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 июл. Техническая проверка региональной системы оповещения населения с включением электросирен в режим звучания пройдет в подмосковной Балашихе в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Тридцать первого июля с 11:00 до 13:00 состоится техническая проверка Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Московской области с включением электросирен С-40, и громкоговорителей РГ-50 в режим звучания», – говорится в сообщении.

Жителей Балашихи просят соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.

Для разъяснения возникших вопросов можно обратиться по телефонам: 8(495)529-21-54, 8(498)662 43-58, 8(495)524-41-12.