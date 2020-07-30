РИАМО - 30 июл. Около 150 километров Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируют запустить до конца 2020 года, этот проект имеет стратегическое значение для региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«ЦКАД - это проект президентский, большой, масштабный, сложный. Мы надеемся, что в этом году половина из 300 километров будет запущена», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что этот проект имеет стратегическое значение для Подмосковья.

Центральная кольцевая автомобильная дорога пройдет по территории новой Москвы и Московской области на расстоянии 50 километров от МКАД. Она будет параллельна кольцевым магистралям А-107 («Малая бетонка») и А-108 («Большая бетонка»).