РИАМО - 30 июл. С 31 июля экспресс-автобусы, которые курсируют между станцией метро «Ховрино» и аэропортом Шереметьево, начнут ходить через каждые 20 минут, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресс».

«В сторону аэропорта автобусы будут отправляться каждые 20 минут с 6:20 до 22:00, из аэропорта – с 7:00 до 22:40 включительно. Ранее интервал отправления был увеличен до получаса в связи с эпидемиологической обстановкой», – уточняется в сообщении.

Экспресс-автобусы ездят по федеральной автодороге М-11 без дополнительных остановок и тратят на одну поездку примерно 20 минут. Они доставляют пассажиров до терминалов В и С, делая остановку около входа в терминалы. В Ховрино остановка находится у выхода №2 станции метро.

Стоимость проезда на экспресс-автобусах составляет 200 рублей по единому тарифу. При этом проезд для детей до 7 лет бесплатный.