РИАМО - 30 июл. «Мособлгаз» газифицировал рабочий поселок Тучково в Рузском городском округе, газопровод построили по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Протяженность новых сетей составила более 16 километров.

«Созданы условия для газификации 423 частных жилых домов, в которых постоянно зарегистрированы 2 677 жителей», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы подключить частный дом к газу, жителям населенного пункта необходимо подать заявку на технологическое присоединение дистанционно или в филиале «Мособлгаза».

В этом году в Рузском городском округе «Мособлгаз» построит также источники для котельных в поселке Старая Руза, деревне Старониколаево и непосредственно в городе Рузе.